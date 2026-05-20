Vesna Dedić u svojoj emisiji "Balkanskom ulicom" istkala je koliko joj je lakše da razgovara sa obrazovanim ljudima, od onih koji to nisu.

Tom izjavom napravila je totalnu pometnju na društvenim mrežama, s obzirom na to da se na društvenoj mreži Iks pokrenula tema o njenim izgovorenim rečima.

- Kada vodim razgovore, ogromna je razlika između sagovornika koji su završili fakultet i oni koji nisu. Lakše mi je posao sa vama koji su završili fakultet. Sedim, pijem ovu vodu, oni pričaju, divota - rekla je voditeljka kroz smeh.

Upravo ovaj isečak iz emisije pojavio se na društvenoj mreži Iks, uz opis:

- Ovo je nešto najnekulturnije i najodvratnije što je jedan voditelj, pogotovo sa ovoliko godina radnog staža, mogao da izgovori u svojoj emisiji, čija je cela poenta razgovor sa ljudima koji su izdvojili vreme i počaste je svojim gostovanjem. Sramota - stoji u opisu videa, dok korisnik koji je objavio snimak dodaje:

- Kaže Vesna Dedić da joj je lakše da radi sa osobama koje su završile fakultete, zašto onda zove osobe koje nisu?

Ispod video snimka ređali su se komentari.

- "Pa to je istina. Mnogo je teže razgovarati sa neobrazovanim ljudima", "Potpuni kreten", "Činjenica", "Kakav kreten" - bili su samo neki od komentara.

