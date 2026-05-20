Milanče Radosavljević gostovao je u "Amidži šou" gde je govorio o svojoj karijeri i privatnom životu.

Tom prilikom je otkrio istinu o svom zdravstvenom problemu o kojem je malo ko išta znao.

Naime, pevač od rođenja ima problem sa šakama, pa zbog urođenog problema nikad nije mogao da nauči da svira harmoniku.

- Da li je tačno da zbog problema sa rukama niste mogli da nađete nijednog profesora koji bi mogao da vas nauči da svirate harmoniku - pitao je Ognjen.

- Da, nažalost, moja sudbina je takva kakava jeste. Bio je jedan jedini profesor u Obrenovcu, bio je mlad profesor, rodio sam se tako u izbeglištvu, to su posledice rata, tvrdim da u vreme rata ima mnogo ljudi koji nisu načisto - ispričao je Milanče, koji je više puta isticao da njegov put na muzičkoj sceni nije bio nimalo lak.

Jedna situacija mu je posebno ostala u sećanju.

- Na početku sam imao tremu zbog takvih dešavanja... Kada sam imao 19 godina jedna pijanica me je izmaltretirala tako da nisam mogao da spavam sledeća 3 dana. Samo sam razmišljao kako moram da ga ubijem, jer me je oterao u ludilo. Ozbiljno su me maltretirali. Mada onda kasnije sam počeo da se navikavam i sve mi je to postalo smešno - prisetio se Milanče u emisiji.

Podsetimo, jednom prilikom povela se priča da je Milana udario grom i da je sahranjen sa harmonikom. Tada se pisalo i da su lopovi otkopali grob, kako bi ukrali instrument.

