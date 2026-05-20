Ruska agencija izdvojila je neke od komentara u listu "Figaro" povodom posete Putina.

- Putin odmah posle Trampa — to je šamar u lice SAD!", napsiao je korisnik "Raphio83".

- Kinezi su mnogo bliži Putinu nego Trampu, ali pst, to je Donaldova krivica - istakao je "Kasendre".

- Nažalost, Evropa je smatrala da je svrsishodno da prekine sve diplomatske odnose sa Rusijom, koja je istovremeno i veliko tržište, i dobavljač sirovina i energije, i bliski kulturni partner Evrope... Kakva greška!!! - žali se anonimni.

Ruski predsednik Vladimir Putin boravi u zvaničnoj poseti Kini od 19. do 20. maja na poziv Si Đinpinga. Poseta je tempirana tako da se poklopi sa 25. godišnjicom potpisivanja rusko-kineskog Sporazuma o dobrosusedstvu, piše ruska agencija RIA.

Si pozvao Putina da nastave razmenu mišljenja nasamo uz čaj

Predsednik Kine Si Đinping pozvao je predsednika Rusoije Vladimira Putina da nastave razmenu mišljenja nasamo uz čaj.

Prethodno organizovan je razgovor uz čaj kome su prisustvovali samo po četiri člana delegacije sa svake strane.

Sa kineske strane učestvovali su između ostalog ministar spoljnih poslova Kine Vang Ji, član Stalnog komiteta Politbiroa Centralnog komiteta KP Kine Cai Ći, kao i ambasador Kine u Rusiji Džang Hanhui, prenose RIA Novosti.

Sa ruske strane učestvovali su ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, pomoćnik predsednika Jurij Ušakov, zamenik šefa predsedničke administracije Maksim Oreškin i ambasador Rusije u Kini Igor Morgulov.

Predsednik Rusije je tom prilikom ocenio da je njegova poseta Kini uspešna i plodonosna.

"Slažem se sa ocenom: ovo je bio uspešan, plodonosan i intenzivan rad. Verujem da postoji razlog da se zahvalimo svim našim timovima sa obe strane koji su tako naporno radili na organizovanju našeg današnjeg sastanka", rekao je Putin tokom razgovora uz čaj sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

Si je tokom razgovora uz čaj, takođe, ocenio posetu ruskog lidera Kini veoma uspešnom.

"Može se reći da je vaša poseta već bila veoma uspešna", istakao je Si.

Sastanci uz čaj Putina i Sija postali su tradicionalan format tokom poseta Kini, prenose RIA novosti.

Razgovori se vode iza zatvorenih vrata, a u Kremlju ovom susretu pridaju poseban značaj, ocenjujući ga kao jedan od najvažnijih događaja posete.

Očekuje se da će sastanak trajati što duže, jer format razgovora "uz čaj" omogućava liderima da otvoreno i neformalno razgovaraju o najvažnijim temama.

Neformalni susreti Putina i Sija "uz čaj" postali su uobičajen format za razmatranje osetljivih i strateških pitanja u užem krugu, bez strogog protokola, navodi agencija.