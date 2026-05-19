Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, prokomentarisao je nastup grupe "Lavina", koja je predstavljala Srbiju na Evrovizija 2026.

Iako su prošli u finale i privukli pažnju publike energičnim i originalnim nastupom, članovi benda "Lavina" takmičenje su završili na 17. mestu.

Njihov nastup u lajv prenosu komentarisao je i Bogdan Ilić, koji je imao reči hvale za predstavnike Srbije.

- Ne razume niko koliko je ovo teško. Meni je ovo iskreno kako su uradili, kako je snimljeno, Bože sačuvaj, koliko je dobro. Ne zezajte ih, brate dobro je, svetski - rekao je Baka.

Nakon povratka iz Beča u Beograd, članovi grupe "Lavina" sumirali su utiske sa takmičenja i otkrili šta se dešavalo iza kulisa.

Kako su naveli, najveći deo vremena provodili su u areni i hotelskoj sobi, gde su imali probe i pripreme.

-Ono što smo mi proživeli i videli najviše je u pozadini u onoj Areni gde smo bili konstantno i u hotelskoj sobi. Uglavnom vežbali smo, spremali se, išli na probe. Družili smo se ljudima iz hotela. Nismo nezadovoljni, samo smo jako umorni. Sat vremena smo spavali da bismo mogli da dođemo na ovaj let - rekli su članovi.

Nisu saglasni sa glasovima stručnog žirija

Oni su se osvrnuli i na reakcije stručnog žirija, ističući da poštuju njihovo mišljenje, ali se sa njim ne slažu.

- To je njihovo mišljenje, imaju puno pravo, zato su tu, ali mi se ne bismo složili sa time. Drago nam je što ljudi misle da smo trebali da budemo u top 5. To su stvari van naše kontrole. Nismo nešto ulazili sa očekivanjima, to smo sve i pričali. Mi smo dali nastup i dušu, pa šta bude bude. Trudili smo se da fokus bude na nastupu svima. Jako smo ponosni na naš nastup i ono što smo realizovali, rezultati su rezultati. Za jedan metal bend dobili smo mnogo podrške. Svi nas podržavaju i jako su pozitivni. Neprijatnosti nije bilo. Ovo nam je prva i poslednja Evrovizija. Mi smo malo izašli iz zone komfora, ali sada moramo da se vratimo na pravu stvar i da gradimo karijeru - naveli su članovi benda Lavina.