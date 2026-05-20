Desetoro učenika završnog razreda jedne srednje škole u Sevastopolju, povređeno je nakon što se srušio balkon škole dok su maturanti pozirali za fotografiju.

Prema navodima ruskih medija, maturanti Ilija S., Milana V., Danilo B., Marija A., Aleksandar V, Valerij S., Aretmij K., German E. i Ekaterina F. i Ekaterina O., izašli su na balkon na drugom spratu kako bi, tradicionalno, napravili matursku fotografiju.

Nasmejani srednjoškolci su "zauzeli pozu", a fotograf se spremao da ovekoveči trenutak, kada su đaci iznenada "izgubili tlo pod nogama".

Čitav balkon se urušio, a nesrećni maturanti, starosti 17 i 18 godina, zadobili su teške telesne povrede.

Kaća je u besvesnom stanju prevezena u bolnicu, dok su ostali zadobili višestruke povrede usled pada sa velike visine.

Prema nezvaničnim informacijama, maturanti su želeli da ih fotografišu "u skoku", a veruje se da je do urušavanja balkona došlo kada su se "prizemljili".

"Tradicionalno se maturanti tako fotografišu. Taman se fotograf spremao da fotografiše kada se sve srušilo", rekla je majka jednog od maturanata.

Tragovi krvi vidljivi su ispred ulaza u školu. Povrede koje su đaci zadobili su jezive.

Jedna od žrtava urušavanja balkona u školi broj 13 u Sevastopolju bio je sedamnaestogodišnji Danil. On je sportista i osvajač srebrne medalje među juniorima na Krimskom prvenstvu u obaranju ruku. U martu je osvojio srebro na festivalu "Krimsko proleće“ i takmičio se u sportovima snage.

"Dakle, prvo takmičenje u 2026. godini je prošlo. Osvojio sam drugo mesto. Pa, šta da kažem, mogao sam bolje. Znam gde sam napravio greške i nastavićemo da radimo na tome“, samokritično je napisao Danil na društvenim mrežama u martu.

"Jedna devojčica je ostala bez svesti. Jednom dečaku je slomljena vilica, drugom ruka... Sva deca su pojurila napolje da pomognu", rekla je očajna majka.

Škola renovirana

Srednja škola br. 13 "Pokriškin" u selu Kača jedna je od najstarijih škola u regionu sa tradicijom dugom 90 godina, a prema podacima iz oktobra 2025. godine pohađa je 530 učenika.

Iako je ustanova u prošlosti imala ozbiljne infrastrukturne probleme, uključujući urušavanje plafona u fiskulturnoj sali 2018. godine i nemogućnost otvaranja škole 2021. zbog velikih kašnjenja u radovima – objekat je u međuvremenu potpuno modernizovan.

Prema navodima medija, uložena je velika količina novca u obnovu koja je trajala gotovo dve godine. Prilikom obnove menjane su instalacije, prozori i vrata, a izvođeni su i radovi na fasadi. Navodno je i balkon obnovljen prilikom radova.

Nakon četvorogodišnje detaljne rekonstrukcije, škola je svečano otvorena u junu 2025. godine sa kompletno obnovljenom zgradom, novim instalacijama i sportskim terenima.

Danas ova ustanova funkcioniše u okviru modernih obrazovnih centara "Growth Point", sa primarnim fokusom na razvoj prirodnih nauka i tehnologije kod učenika.