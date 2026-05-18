Nakon nastupa ovogodišnjeg italijanskog predstavnika na Evrovizije, Sala da Vinčija, društvene mreže doslovno su se usijale. Fanovi širom regiona počeli su masovno da dele snimke i fotografije, tvrdeći da italijanski performans neverovatno podseća na nastup Stefana Papića, poznatijeg kao Brat Pelin, sa Pesme za Evroviziju.

Od scenografije i energije na bini, pa sve do pojedinih pokreta i vizuelnih detalja, korisnici mreža uveliko upoređuju dva nastupa, a komentari poput „Italijani kopirali Brata Pelina?“ i „PZE opet ispred Evrovizije“ preplavili su internet.

I dok jedni smatraju da je reč o čistoj slučajnosti i trendovima koji trenutno dominiraju evrovizijskom scenom, drugi su uvereni da sličnosti ima previše da bi bile slučajne. Jedno je sigurno, nastup Italije izazvao je mnogo više reakcija nego što je iko očekivao.

Ovim povodom oglasio se i sam Brat Pelin, koji ne krije da je ostao zatečen kada je video uporedne snimke koji kruže internetom.

- Iskreno sam iznenađen i drago mi je što sam bio inspiracija, ni manje ni više nego Italiji! Eto, i Italijani nešto od nas da uzmu, to je super, ali ovde nije reč samo o meni, već o celom mom timu", izjavio je Stefan i dodao da zbog velikog broja ljudi koji su radili na njegovom nastupu oseća posebnu vrstu odgovornosti.

Pevač ističe da su na svakom detalju nastupa , od režije i ideje do vizuelnog identiteta, radili mesecima, zbog čega ne može da ostane ravnodušan kada vidi da to neko prisvaja.

