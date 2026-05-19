Nakon što Darina Nikolajeva Jotova, odnela pobedu na Evroviziji i Bugarsku zadužila da istu organizuje u svojoj režiji, nastao je opšti haos između prestonice i još tri velika grada

U trci su, glavni grad Sofija, ali i Varna, Darin rodni grad, kao i Plovdiv i Burgas.

Iako Sofija najviše odgovara svim standardima, jer je glavni grad, ima Arenu Armec u kojoj staje od 15.000 do 17.000 ljudi, i veliki broj hotela za smeštaj, u trku su ušli i drugi gradovi.

Varna je treći grad po veličini u Bugarskoj, ali je i rodni Darin grad, zbog čega bi voleli da upravo u njihovom gradu bude Evrovizija.

Ipak, njihov najveći problem je što najveća dvorana u gradu prima malo više od 5.000 ljudi, što nije po propisima pravila Evrvoizije.

Dva primorska grada Burgas i Plovdiv su takoće u trci, Burgas ima jednu od najmodrenijih arena u zemlji u kojoj staje od 5.000 do 15.000 ljudi.

