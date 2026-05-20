Da regionalna estradna scena nimalo ne zaostaje za svetskim šou-biznisom, najbolje dokazuju budžeti koje domaće zvezde izdvajaju za svoje koncerte i promocije. Kada su u pitanju audio-vizuelni spektakli, masivne bine, LED ekrani i unikatna garderoba, cifre se mere u stotinama hiljada, pa čak i milionima evra. Među njima se izdvajaju Milica Pavlović, Jelena Karleuša, Ceca Ražnatović, ali i Aleksandra Prijović.

MILICA PAVLOVIĆ -Turneja "LAV" (1,5 miliona evra)

Muzička zvezda Milica Pavlović napravila je apsolutni bum na regionalnoj sceni svojom solističkom turnejom "LAV", a samo je koncert u beogradskoj Štark Areni koštao oko pola miliona evra.

Za potrebe ovog koncerta angažovano je preko 300 ljudi u samoj organizaciji. Scena je bila opremljena najsavremenijim LED ekranima, moćnim audio-sistemom i specijalnim scenskim efektima koji do tada nisu viđeni na ovim prostorima. Kada se u obzir uzmu koncerti u Novom Sadu, Zagrebu i ostalim regionalnim centrima, kompletna turneja "LAV" inkasirala je troškove od neverovatnih 1,5 miliona evra, što je svrstava u sam vrh najskupljih projekata u istoriji domaće estrade.

JELENA KARLEUŠA – Promocija albuma "Alpha & Omega" (500.000 evra)





Kada Jelena Karleuša radi promociju, to nije običan događaj, već svetski audio-vizuelni performans. Spektakl koji je priredila u Beogradu na vodi povodom izlaska albuma redefinisao je standarde domaće produkcije.

Kompletan događaj pratila je masivna, futuristički dizajnirana bina, kilometri kablova i gigantski LED ekrani najnovije generacije. Karleuša je promenila nekoliko kostima rađenih po meri od strane svetskih dizajnera, a cena pojedinih komada garderobe dostizala je i do 8.000 evra po komadu. Ovaj nesvakidašnji performans, koji je bio besplatan za publiku ali produkcijski brutalan, koštao je oko 500.000 evra.

ALEKSANDRA PRIJOVIĆ – 5 koncerata u Areni Zagreb (500.000 evra za produkciju)





Aleksandra Prijović je krajem 2023. godine napravila istorijski uspeh i doslovno pokorila region u okviru turneje "Od istoka do zapada", a vrhunac su svakako bilo pet rasprodatih Arena u Zagrebu.

Iako su mnogi mislili da su troškovi manji jer je reč o vezanim koncertima, tehnička produkcija, zakup dvorane za pet večeri, basnoslovno skupa garderoba i angažovanje ogromnog benda i plesača podigli su lestvicu. Prija je svake večeri menjala unikatne "haute couture" komade odeće koji vrede čitavo bogatstvo. Samo troškovi zakupa, organizacije i vrhunskog tima za zagrebačku sagu iznosili su oko pola miliona evra, ali se ovaj rizik višestruko isplatio kroz rekordnu prodaju karata.

CECA RAŽNATOVIĆ – Ušće 2 (450.000 evra)

Najveća balkanska folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović drži rekord za jedan od najskupljih i najmasovnijih solo koncerata na otvorenom. Njen istorijski koncert "Ušće 2", održan 2013. godine, ostao je upisan zlatnim slovima u istoriju domaće muzike.

Pred oko 150.000 ljudi, Ceca je pevala na bini koja je bila dugačka preko 50 metara, sa do tada neviđenim svetlosnim efektima i zvučnim sistemom koji je pokrivao ogroman prostor beogradskog Ušća. Bilo je angažovano na stotine pripadnika obezbeđenja i tehničkog osoblja. Troškovi organizacije ovog mega-koncerta iznosili su oko 450.000 evra, što je za to vreme bila astronomska i rekordna cifra za samo jedno koncertno veče.