Hrvatska pevačica Nika Komadina je nedavno uplovila u estradne vode uplovila i odmah ostvarila ono čemu mnoge njene koleginice streme.

Nedugo nakon započinjanja karijere Nika je pokrenula saradnju sa jednim od najtraženijih kompozitora, Dejanom Kostićem.

Iako je za svoj život imala potpuno drugačije planove, budući da je diplomirala stomatologiju u Beču, te u svom rodnom gradu nastavila da se bavi ovim zanimanjenm, ljubav prema muzici je preovladala.

Nakon završenih osnovnih i master studija iz ove oblasti Nika je stupila u kontakt sa Dejanom Kostićem i Draganom Brajovićem Brajom koji imaju velike planove za njenu karijeru.

