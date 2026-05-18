Elma Sinanović je nedavno gostovala u emisiji Amidži šou i tom prilikom se čak nekoliko puta sukobila sa voditeljem Ognjenom Amidžićem.
Razlog rasprave je prvo bilo neslaganje oko muzičkih pravaca, a potom i Elmino korišćenje mobilnog telefona što je Ognjen žestoko osudio.
- Elma sve vreme šalje nekome neke fotografije. Šta šalješ? - upisao je voditelj vidno iznerviran.
- Ne, ništa, samo odgovaram na poruke - rekla je Elma kroz smeh.
- To ne smeš da radiš u toku emisije, šta ti je?! - odbrusio je Ognjen.
- Ne smem, je li? - upitala je Sinanovićeva zbunjeno.
- Pa kako da učestvuješ u razgovoru? - odbrusio je nakon čega su u mirnom tonu nastavili sa emisijom.
"Odoh iz emisije"
Podsetimo, govoreći oko muzičkih pravaca, Elma je zapretila da će napustiti emisiju.
- Elma ima zaista jako lepe stare pesme, voleo bih ponovo da čujem taj stari zvuk. Te stare numere su se slušale u vreme mog detinjstva. Sećam se ekskurzije u osmom razredu, u autobusu smo slušali Elmu Sinanović - rekao je Darko, a voditelj Ognjen Amidžić mu se ubacio u reč.
- Kako se vreme promenilo. Vi ste na ekskurzijama slušali Elmu Sinanović, a mi strani rok. Kod nas nije bilo domaće muzike, od narodnjaka bi se srušio autobus - istakao je voditelj, a pevačicu Elmu Sinanović su ove reči pogodile.
- Da li ti mene zezaš sada?! - odbrusila je.
- Narodnjaci su nekada imali mesto isključivo u kafanama i proslavama, van toga ne. Znate li da je Južni vetar svojevremeno plaćao porez da bi se emitovao? - pitao je Amidžić.
- Kako me nervira sad sa ovim komentarima. To nije tačno, dokazalo se da Južni vetar i dan-danas živi. Ti to ne možeš da tvrdiš jer ne dolaziš na naše nastupe - nastavila je pevačica.
- Samo da završim - ubacio se Ognjen.
- Ne možeš da završiš jer udaraš na narodnjake, ja odoh iz emisije - rekla je Elma kroz smeh.
BONUS VIDEO:
Komentari (0)