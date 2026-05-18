Elma Sinanović je nedavno gostovala u emisiji Amidži šou i tom prilikom se čak nekoliko puta sukobila sa voditeljem Ognjenom Amidžićem.

Razlog rasprave je prvo bilo neslaganje oko muzičkih pravaca, a potom i Elmino korišćenje mobilnog telefona što je Ognjen žestoko osudio.

- Elma sve vreme šalje nekome neke fotografije. Šta šalješ? - upisao je voditelj vidno iznerviran.

- Ne, ništa, samo odgovaram na poruke - rekla je Elma kroz smeh.

- To ne smeš da radiš u toku emisije, šta ti je?! - odbrusio je Ognjen.

- Ne smem, je li? - upitala je Sinanovićeva zbunjeno.

- Pa kako da učestvuješ u razgovoru? - odbrusio je nakon čega su u mirnom tonu nastavili sa emisijom.

"Odoh iz emisije"

Podsetimo, govoreći oko muzičkih pravaca, Elma je zapretila da će napustiti emisiju.

- Elma ima zaista jako lepe stare pesme, voleo bih ponovo da čujem taj stari zvuk. Te stare numere su se slušale u vreme mog detinjstva. Sećam se ekskurzije u osmom razredu, u autobusu smo slušali Elmu Sinanović - rekao je Darko, a voditelj Ognjen Amidžić mu se ubacio u reč.

- Kako se vreme promenilo. Vi ste na ekskurzijama slušali Elmu Sinanović, a mi strani rok. Kod nas nije bilo domaće muzike, od narodnjaka bi se srušio autobus - istakao je voditelj, a pevačicu Elmu Sinanović su ove reči pogodile.

- Da li ti mene zezaš sada?! - odbrusila je.

- Narodnjaci su nekada imali mesto isključivo u kafanama i proslavama, van toga ne. Znate li da je Južni vetar svojevremeno plaćao porez da bi se emitovao? - pitao je Amidžić.

- Kako me nervira sad sa ovim komentarima. To nije tačno, dokazalo se da Južni vetar i dan-danas živi. Ti to ne možeš da tvrdiš jer ne dolaziš na naše nastupe - nastavila je pevačica.

- Samo da završim - ubacio se Ognjen.

- Ne možeš da završiš jer udaraš na narodnjake, ja odoh iz emisije - rekla je Elma kroz smeh.

