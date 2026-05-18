Danas je nastavljeno snimanje najgledanijeg muzičkog takmičenja Pinkove zvezde, a već na samom početku pažnju svih prisutnih privukao je Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, koji je na snimanje stigao u luksuznoj zlatnoj limuzini.

Njegov dolazak izazvao je pravi haos ispred studija, dok su okupljeni radoznalo posmatrali nesvakidašnji prizor.

Posebno oduševljenje nije krila ni Jelena Karleuša, koja je na snimanje stigla neposredno pre njega pa je odmah prišla kako bi izbliza pogledala limuzinu.

Za ovu priliku odabrala upečatljiv dvodelni komplet sa retro geometrijskim printom, kratki top bez bretela i usku dugu suknju visokog struka u crveno-narandžasto-crnim tonovima.

"Htela sam da ti otvorim vrata"

Stajling je upotpunila masivnom zlatnom ogrlicom, velikim crnim naočarima, mini-torbicom i zlatnim sandalama na štiklu.

-Htela sam da ti otvorim vrata, ali poželela sam da se slikam - nasmejala se Jelena.

-Malo je prljav - našalio se reper.

-Evo, slaže mi se uz zlatne sandale - dodala je Karleuša, nakon čega je pozirala pored zlatne limuzine.

U jednom trenutku zastala je kraj vozila i nasmejana pozirala fotografima, dok je Desingerica sve posmatrao sa strane i smejao se.









