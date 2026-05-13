Željko Samardžić i Nikola Rokvić su se pre nekoliko godina javno sukobili.

U finalu "Zvezda Granda" takmičarima su bodove dodeljivali i brojni pevači koji nisu deo stalne postavke žirija, a među njima su bili i Željko i Nikola.

Između ova dva muzičara došlo je tad do sukoba zbog načina na koji su podelili poene.

Nikola Rokvić je maksimalnih 12 poena dodelio Džejli Ramović, koja je i pobedila, a nakon finala javno je prozvao kolege koje su mali broj bodova dale takmičarki Milici Čikarić, koja je važila za Džejlinu glavnu konkurentkinju.

- Juče sam učestvovao u glasanju za novu “Zvezdu Granda”. Kada je trebalo da dam 12 poena, razmišljao sam između Milice Čikarić i Džejle Ramović... Malu prednost sam dao Džejli... Devojka je zasluženo pobedila, fantastičan vokal, ima sve predispozicije da bude zvezda! Senku na sve su bacile pojedine kolege... Ako meriš istim aršinima i daješ 12 poena Džejli, ne možeš dati Milici 0 ili 1 poen... Kako vas bre nije sramota?? Jadno... Svim takmičarima želim mnogo sreće i uspeha i nemojte biti kao pojedini - napisao je tad u svojoj objavi na Instagramu Rokvić .

"Jadno!"

- Dragi Nikola, pošto sam se pronašao u tvom tekstu... Moram odgovoriti. Nije me sramota uopšte. Glasao sam po svom ukusu. A jadno je samo to što su mnogi morali da prođu bez ijednog poena, jer tamo niko nije zaslužio nulu. U finalu su baš zato što su izvrsni pevači, ali Džejla je posebna što se i videlo po glasovima publike koji su je na kraju i doveli do pobede. Žiri uopste nije bio ni potreban. Ali kako god, ružno je da se ne poštuje neko samo zato što ima svoje mišljenje - glasio je potom Samardžićev odgovor.

- Ne želim da komentarišem tuđe ukuse... Ne znam zašto si se ti osetio prozvanim... Pričam o vidljivoj podeli i namernom uticaju na bodovanje dvoje favorita... Slažem se da žiri nije bio ni potreban, narod je sam izabrao pobednika - pisao je potom Nikola.

BONUS VIDEO: