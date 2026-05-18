Sloba Vasić ponovo je dospeo u centar pažnje nakon incidenta na beogradskom aerodromu, kada je, prema navodima domaćih medija, udaljen iz aviona za Cirih zbog neprimerenog ponašanja u alkoholisanom stanju.

Nakon drame koja se odigrala pred putnicima i osobljem leta, pevač je završio na pregledima, a potom i u kliiku „Dr Laza Lazarević“, gde je zadržan pod nadzorom lekara.

Posebnu pažnju izazvala je njegova poslednja objava na društvenim mrežama, u kojoj je najavio nastup zakazan za 15. maj, ne sluteći šta će se desiti. Do nastupa nije došlo, a ubrzo je saopšteno da Slobi Vasiću zdravstveno stanje narušeno. Cela situacija izazvala je brojne reakcije javnosti, dok su fanovi pevaču uputili poruke podrške i želje za brz oporavak.

Inače pevač je ponovo počeo aktivno da zakazuje nastupe, nakon što je izvršio operaciju želuca, te je tako ovaj nastup bio potez kome su se mnogi radovali.

Prema pisanju medija, Sloba se već duže vreme bori sa anksioznošću i psihičkim pritiskom, a njegovi bliski saradnici naveli su da je poslednjih dana bio pod velikim stresom i iscrpljenošću.

