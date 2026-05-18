“Uradili su nešto što nisu smeli” Duška razotkrila organizatore Evrovizije, čim je stigla u Srbiju - otkrila!



Dobro prepoznatljivo lice Evrovizije, naša Duška Vučinić stigla je iz Beča, gde je završeno 70. po redu takmičenje, a voditeljka bez čijih komentara ne možemo da zamislimo ovo muzičko takmičenje dala je svoj sud.

- Aplikacije ne funkcionišu, imala sam problem sa uspostavljanjem veza. Frustrirajuće je kada u programu nemaš komunikaciju ili ne čuješ voditelja - započela je Duška Vučinić.

Ona se potom osvrnula i na činjenicu da se njeni komentari ponovo viralni na mrežama.

- Scenario je bio dosadan! Uradili su nešto što ne smeju da urade, da budu dosadni. Ja sam izmišljala i rekla sam to gledaocima -" ja sam ovo sad izmislila". Menjala sam scenario uživo u programu jer se sve ponavaljalo iz prvog polufinala u drugo polufinale, kao dan mrmota! I onda sam počela da se zabavljam kako bih animirala gledaoce. Toliko smo se potrudili oko ovogodišnjeg nastupa i želeli smo da se to vidi - otkrila je voditeljka.

Na pitanje koleginice da prokomentariše drugo mesto koje je pripalo Izraelu i stalno mešanje politike u Evroviziju, Duška je istakla da bi neke stvari morale da se promene.

- Morali bi nešto drugačije da urade. Bugarska se vratila na takmičenje posle dve godine i pobedila i to je poruka i zemljama koje su odustale. Ova devojka je lepo rekla "dođite malo na Balkan da vidite kako mi organizujemo događaje" i to je dobra poruka Evropi. Svi mislili da će biti Finska, Grčka, Danska, a ta devojčica je došla i vrlo jasno pobedila i glasovima publike i žirija i u drugom polufinalu i finalu - zaključila je Vučinićeva.

BONUS VIDEO: