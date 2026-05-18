Sjenica ne može da se oporavi od brutalnog ubistva Muriza Kurtanovića, zločina koji je tokom 2025. godine potresao čitav region i ostavio mnoga pitanja bez odgovora. Dok istraga o ovom slučaju i dalje traje, javnost je dodatno uznemirio jedan nesvakidašnji detalj koji je izazvao buru reakcija.

Naime, u novom muzičkom spotu folk pevačice Elma Sinanović pojavljuje se Denis Halilović, osoba čije se ime u javnosti dovodi u vezu sa ovim tragičnim događajem. Upravo zbog toga društvene mreže preplavili su komentari ogorčenih građana, koji smatraju da je ovakav potez potpuno neprimeren u trenutku kada porodica ubijenog još čeka pravdu.

Mnogi stanovnici Sjenice poručuju da ih je ovaj potez šokirao više nego sam spot, navodeći da je „granica dobrog ukusa odavno pređena“. Dok jedni traže objašnjenje od pevačice, drugi pozivaju na bojkot spota, koji se u međuvremenu velikom brzinom širi internetom i izaziva sve žešće polemike.

Prema informacijama iz istrage, Denis Halilović je označen kao lice koje je navodno pomagalo Arminu Metoviću u prikrivanju tela ubijenog Muriza Kurtanovića. Pored toga, Halilović je odranije dobro poznat policijskim organima, jer je tokom 2024. godine već hapšen u velikoj akciji povezanoj sa narkoticima.

Pojava osobe sa ovakvim dosijeom u estradnom projektu izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama i gnev javnosti.

Ovim povodom se oglasila pevačica Elma Sinanović koja ističe da nije ona birala statiste, već produkcija koja radi njene spotove.

- Kastingom za statiste u spotu bavila se produkcija koja je bila zadužena za sve moje spotove na albumu. Na meni je bilo da pregledam scenarija, da ih odobrim i da se pojavim na snimanju - započela je Elma za Blic svoje izlaganje i dodala:

- Zaista nisam ulazila u ispitivanja ko su statisti, ne posedujem informacije za koje me pitate. Ono što sam čula jeste da je čovek veterinar, to je sve što mogu da kažem jer ništa više ne znam. Čovek je na slobodi, pa s tim u vezi nisam imala razloga da sumnjam u bilo šta.

