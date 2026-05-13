Rođeni brat Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je u saobraćajnoj nesreći pre dva meseca, a pevač je sada otvoreno progovorio o kobnom događaju.

Osvrnuo se i na kolege koje su, kako je istakao, iskoristile njegovu porodičnu tragediju kako bi se ispromovisale, te istakao da je iste precrtao.

- Da, stojim iza svoje izjave da su se pojedine kolege došle u Brestač kako bi se izreklamirale prilikom izjave saučešća, a kasnije i na sahrani. Neću da ih imenujem, ali toliko su mali u mojim očima da nisu vredni pomena - rekao je Darko i dodao:

- Pola toga se ne sećam ko je bio, a ko nije... Neki ljudi nisu mogli da dođu, bili su sprečeni iz opravdanih razloga. Za takve stvari ne mogu nikom da zamerim, a mogu pojedinim kolegama koje su me jako razočarale, a sedeo sam sa njima, jeo, pio. Mislio sam da su mi prijatelji, a gurali su se da budu u prvom planu, to sam tek video posle. Naučio sam pametnu stvar na Hilandaru. Kada palim sveću za svog pokojnog i za zdravlje, palim i za dušmane, za one koji me ne vole - rekao je Darko.

"Od stanja šoka nisam video pola njih"

Lazić je prokomentarisao i komentare kolega, ističući da su ga pojedine poruke duboko razočarale.

- Neke kolege, pojedine, napisale su poruku: ''Da li je moguće da nas Darko nije video?''. Od stanja šoka nisam video pola njih. Mojoj ženi su napisali takvu poruku, ona je rekla da sam bio pod lekovima. Takve ljude sam precrtao, razočarao se u njih. Sve sam morao da držim pod kontrolom, ali sam se u jednom trenutku slomio, pomerio sam se na stranu. Trudimo se moja porodica i ja da budemo dobro koliko možemo, ali se oseća velika praznina kod nas u kući, to je nešto sa čime moramo da naučimo da živimo, ali uvek će se osetiti praznina jer Dragana nema.

