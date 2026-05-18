Rusija je tokom noći izvela napade dronovima i raketama na Ukrajinu, gađajući južni grad Odesu i Dnjepar. Povređeno je ukupno pet osoba.

Ministarstvo odbrane RF saopštilo je da je protekle nedelje uništeno 3.000 ukrajinskih dronova.

Nakon masovnih udara Ukrajine na Rusiju, predsednik Volodimir Zelenski je zahvalio Službi bezbednosti Ukrajine i Odbrambenim snagama na preciznosti i udarima po Moskovskoj oblasti Ruske Federacije.

Na moskovskom aerodromu Šeremetjevo pronađeni su ostaci od drona. Više od pedeset aviona preusmereno je na alternativne aerodrome, zbog ograničenja rada moskovskih aerodroma.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je u poslednja 24 časa oboreno 1.054 bespilotnih letelica, krstareća raketa "flamingo" i raketa "neptun", koje pripadaju ukrajinskim oružanim snagama.

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine objavio je da su ukrajinske odbrambene snage koristile oružje domaće proizvodnje za gađanje i uništavanje "neprijateljskih ciljeva".

Čije je oružje koristio Kijev u napadu na Moskvu

Odbrambene snage su koristile oružje domaće proizvodnje za uništavanje neprijateljskih ciljeva u Moskovskoj oblasti, objavio je Generalštab ukrajinskih snaga. Jedinice Odbrambenih snaga su 16. maja i u noći 17. maja napale niz važnih ruskih ciljeva. Kako je napomenuto u Generalštabu, „ukrajinski razvoji su korišćeni za pogađanje ciljeva u Moskovskoj oblasti – RS-1 "Bars", FP-1 "Fajerpoint", BARS-SM "GLADIJATOR" i drugo. Generalštab je izrazio zahvalnost za efikasan borbeni rad vojnika 412. odvojene brigade bespilotnih sistema, 107. kremenčuške raketno-artiljerijske brigade, 19. raketne brigade "Svяta Varvara", 1. odvojenog centra bespilotnih sistema i drugih predstavnika Oružanih snaga Ukrajine i svih Bezbednosnih i odbrambenih snaga Ukrajine.

Rusija tvrdi da je za nedelju dana oborila više od 3.000 ukrajinskih dronova

Rusija je u proteklih nedelju dana presrela i uništila najmanje 3.124 ukrajinska drona, prenela je državna agencija RIA, pozivajući se na podatke Ministarstva odbrane.

Prema analizi RIA, najviše dronova oboreno je 13. i 17. maja – 572, odnosno 1.054 letelice, uglavnom iznad evropskog dela Rusije.

