"Danas, kako bi se unapredila spremnost Oružanih snaga za upotrebu modernog naoružanja, uključujući i specijalnu municiju, vojne jedinice su počele obuku borbene upotrebe nuklearnog oružja i njegovog održavanja pod rukovodstvom načelnika Generalštaba Oružanih snaga, prvog zamenika ministra odbrane Republike Belorusije", navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, cilj je povećavanje nivoa obučenosti osoblja, provera spremnosti vojne tehnike za izvršavanje zadataka i organizovanje borbenog raspoređivanja iz neplaniranih rejona.

U obuci učestvuju vojne jedinice Raketnih snaga i Avijacije. Tokom obuke, u saradnji sa ruskom stranom, planirano je vežbanje isporuke nuklearne municije i njene pripreme za upotrebu.

Glavna karakteristika ovog događaja biće "provera spremnosti za izvršavanje zadataka borbenog raspoređivanja iz neplaniranih rejona širom Republike Belorusije". U ministarstvu dodaju da će naglasak biti na vežbanju prikrivenosti, kretanja na značajnim udaljenostima i proračunima za upotrebu snaga i tehnike.

"Obuka je planirani trening u okviru Savezne države. Nije usmerena protiv trećih zemalja i ne predstavlja bezbednosnu pretnju regionu", poručuje Ministarstvo odbrane.