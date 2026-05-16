Pevač Sloba Vasić završio je na klinici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević", kako pišu domaći mediji.

Inače, muzička zvezda se ranije susretala sa ozbiljnim zdravstvenim problemom u vidu depresije i napada panike, o čemu je pričao i javno.

-Pio sam tablete protiv anksioznosti i depresije, to je bila borba. Meni je doktor prepisao lek. Zapravo, krenulo je sve od povišenog pritiska koji je u mom slučaju nasledan. Sa druge strane, buran i nemiran život su mi stvarali stres, nisam razmišljao svojom glavom, vodio sam se lekovima i tražio neki spas i utehu u tome, a zapravo sam sve gurao pod tepih - rekao je on svojevremeno.

-Dobio sam lek za smirenje, tako sam zapravo počeo. To je proces pakla, počeo sam sa jednom tabletom, pa mi se posle tražila i druga, to ide u beskraj. Godinama se boriš sa tim i, hvala Bogu, pobedio sam - zaključio je tada Sloba.

Osim toga, pevač je nedavno iskreno govorio o problemu sa kojim se susreo, odnosno, napadu panike.

- Išao sam na razne strane da potražim pomoć. To nije nešto što se tako lako prebrodi. Ne može da se iskoreni, ostaje zauvek…Međutim, može da se živi sa time…Kada mi je to doktor rekao da ću do kraja života da živim sa time, baš me je "utešio"– priča Sloba i dodaje:

–To na neki način znači, da se izlečiš. Živiš sa time, poznata situacija…Ideš dalje… Morao sam da pijem lekove i sada pijem lekove…Imam visok pritisak…Uzme to maha… Morao sam da stanem na auto-putu…Osetiš da ti počinje taj neki napad…Mogu da ga uporedim sa vrtoglavicom, ali nije to…Gubiš dah, znoje ti se ruke.. Borio sam se za vazduh. Tako se ispoljava taj napad panike…On traje 10-15 minuta…U početku sam se plašio za svoj život…Ne znaš šta je to…Ne znaš šta ti je…Misliš ko zna šta ti je…Prolaze ti misle kroz glavu:”Sada ću da umrem”. Iskren sam, nema šta da krijem – istakao je pevač za Hajp televiziju.