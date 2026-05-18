Reper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, stigao je u Šimanovce na snimanje nove epizode emisije Pinkove zvezde.

Kao i obično, njegovo pojavljivanje privuklo je veliku pažnju. Reper je ovog puta došao u zlatnoj limuzini, iz koje je izašao u trenerci.

Otkrio je da vožnja ovim luksuznim vozilom košta čak 3.500 evra, a nije prvi put da ga javnost vidi u limuzini.

Podsetimo, Desingerica je ranije izjavio da je limuzinu iznajmio zbog snimanja, ali i da mu ovakav način prevoza znatno olakšava svakodnevne obaveze.

-Limuzina mi olakšava život. Sam sam bio u njoj, spavao sam. Imali smo neko snimanje pre ovoga, pa sam je zato iznajmio - rekao je reper tokom jednog od prethodnih snimanja.

Zorica stigla neraspoložena

Pre njega, na snimanje je stigla i pevačica Zorica Brunclik, koja je priznala da nije najbolje raspoložena.

Nakon borbe sa ozbiljnim zdravstvenim tegobama, Zorica se vratila poslovnim obavezama i ponovo ocenjuje kandidate u muzičkom takmičenju Pinkove zvezde.

Kako je navela, iza nje je period intenzivnih pregleda i terapija, koji je trajao oko tri meseca i zahtevao veliku fizičku i mentalnu snagu.

U jednoj od nedavno emitovanih emisija, zahvalila se svima koji su joj tokom odsustva zbog bolesti pružali podršku, slali poruke i raspitivali se za njeno zdravstveno stanje, ali je tom prilikom i potkačila Desingericu.

-Da se zahvalim svim kandidatima, svojim, ali i ostalima koji su mi poželeli ozdravljenje, pisali i raspitivali se - rekla je Zorica.

"Samo me ti nisi zvao"

Reper je tada dobacio da su joj svi bili podrška, na šta mu je pevačica odmah odgovorila:

-Ućuti, majke ti, samo ti nisi zvao. Nisi, ali hvala ti - rekla je Zorica, dok je voditeljka Bojana Lazić kratko prokomentarisala da je to sramota.