Miroljub Aranđelović Kemiš došao je na današnje snimanje "Pinkovih zvezda" zajedno sa suprugom Zoricom Brunclik.

Suprugu je kao pravi džentlmen ispratio u studio, a sa njima je bila i ćerka Zlata.

Zorica je slala poljupce prisutnima, a iako je izgledala odmorno i raspoloženo, sve je iznenadila komentarom.

- Super sam. Nisam raspoložena za snimanje - rekla je pevačica kratko.

Desingerici se unela u facu

Njene svađe s članom žirija Dragomirom Despićem Desingericom nastavile su se posle duže pauze. Zorica je ovog puta ustala, prišla Despiću i sasula mu sve u lice.

Iako je situacija bila mirna, nakon nastupa Zoričinog kandidata Pavla Petkovića stanje se promenilo.

- Činjenica je da se Pavle razlikuje od svih kandidata, i činjenica da je on trn u oku. To je njegova najveća greška, s ozbirom na to da se Despić razume u muziku kao Marica u krivak - rekla je Zorica.

- Brusilice, iskriviće te, bajo! Ljudi će te iskriviti, a ja sam na tvojoj strani - rekao je Despić.

- A tebe će da isprave, kad bi mogli malo da te isprave da ne budeš lud... Ti meni kažeš da sam ja brusilica, sram te bilo, je l' ti to meni kažeš? - rekla je Zorica koja je krenula ka Despiću.

- Dobro, okej - rekao je Desingerica.

- Nije dobro, okej, vidi kako ti sediš kad ja stojim ispred tebe, ja imam 71 godinu, koliko ti imaš?! - pitala je Zorica.

- Sedamnaest i po - rekao je Desingerica.

- Bruska, je l' ti od mene tražiš četiri "da", nemoj, nije fer - pitao je on.

- Ovo će stvarno da bude viralno, kad vide tebe kako tako ležiš kao krmača jedna, sram te bilo - rekla je Zorica Brunclik.

