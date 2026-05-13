U sinoćnom izdanju emisije Amidži šou gostovali su Darko Lazić, Emir Brunčević i Elma Sinanović koja je u jednom trenutku ušla u raspravu sa voditeljem Ognjenom Amidžićem.

Razlog rasprave je bilo neslaganje oko muzičkih pravaca, te je Elma zapretila da će napustiti emisiju.

- Elma ima zaista jako lepe stare pesme, voleo bih ponovo da čujem taj stari zvuk. Te stare numere su se slušale u vreme mog detinjstva. Sećam se ekskurzije u osmom razredu, u autobusu smo slušali Elmu Sinanović - rekao je Darko, a voditelj Ognjen Amidžić mu se ubacio u reč.

- Kako se vreme promenilo. Vi ste na ekskurzijama slušali Elmu Sinanović, a mi strani rok. Kod nas nije bilo domaće muzike, od narodnjaka bi se srušio autobus - istakao je voditelj, a pevačicu Elmu Sinanović su ove reči pogodile.

- Da li ti mene zezaš sada?! - odbrusila je.

"Odoh iz emisije"

- Narodnjaci su nekada imali mesto isključivo u kafanama i proslavama, van toga ne. Znate li da je Južni vetar svojevremeno plaćao porez da bi se emitovao? - pitao je Amidžić.

- Kako me nervira sad sa ovim komentarima. To nije tačno, dokazalo se da Južni vetar i dan danas živi. Ti to ne možeš da tvrdiš jer ne dolaziš na naše nastupe - nastavila je pevačica.

- Samo da završim - ubacio se Ognjen.

- Ne možeš da završiš jer udaraš na narodnjake, ja odoh iz emisije - rekla je Elma kroz smeh.

