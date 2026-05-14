Mnogi gledaci jutranjeg programa na televiziji Prva su se iznenadili kada su shvatili da se kadar koji gleda na Narodnu skupštinu zapravo snima uživo.

Naime, dok je voditeljka Bojana Ristivojević razgovarala sa gostom, na kameru koja sve vreme prenosila snimak Narodne skupštine sleteo je golub.

On je u jednom trenutku prekrio ceo kadar na video-zidu svojim krilima.