Pevač Sloba Vasić trenutno boravi u psihijatrijskoj bolnici Laza Lazarević nakon što je, prema pisanju medija, udaljen iz aviona zbog navodnog alkoholisanog stanja.

Nalazi se pod nadzorom lekara, njegovo zdravstveno stanje se prati, dok ga supruga Jelena redovno obilazi i brine o njemu.

Prošla godina bila je prekretnica za pevača kada je reč o fizičkom izgledu i zdravlju.

Naime, Sloba je dugo imao problem sa viškom kilograma, zbog čega se prošlog leta odlučio na operaciju smanjenja želuca u Turskoj.

Nekoliko dana nakon zahvata oglasio se na Instagramu i otkrio detalje oporavka.

-Šta ti je život... Do juče sam toliko jeo da ne mogu da vam objasnim. Jedeš, jedeš i jedeš, pa ti bude loše koliko si pojeo. Zato sam i došao u ovu situaciju da sam bukvalno morao da uradim operaciju želuca. Operisao sam se u Turskoj, bilo mi je veoma teško i sam sebi sam postao teret. Bolele su me kosti, noge od stajanja... - započeo je svoju ispovest.

Kako je tada rekao, već šest dana nije jeo ništa i odmah je osetio promene.

-Danas je šesti dan od operacije. Ne kažem da sam sada mršav, ali se mnogo lakše osećam. Ovo je šesti dan kako nisam okusio hranu ni u jednom obliku. Sam sebi se čudim zbog toga. Sada sam naručio supu, to je jedino što smem da pojedem, samo tu vodu. Jedem supu i razmišljam koliko je teško i da li uopšte smem ovo da pojedem, da unutra nema nešto ljuto što bi moglo da mi naškodi želucu - rekao je pevač, pa dodao:

-Kako je život čudo. Okrene ti se za tren oka. Do juče ne bih znao da vam pričam da se pazite, jer nisam ovo iskusio. Sada, kada šesti dan nisam pojeo ništa i kada mi je psihički veoma teško, čovek shvati mnoge stvari. Kada prvi put dobiješ malo vode i vidiš koliko si srećan zbog dva-tri gutljaja... Da ne govorim o tome kada sam pojeo dve-tri kašike supe - istakao je Vasić.

Početkom januara ove godine, Sloba je na Instagramu otkrio da je uspeo da smrša čak 50 kilograma.

-Dragi moji, čekao sam malo duže na ovaj trenutak, ali sam ga dočekao. Minus 50 kilograma. Definitivno imam razlog da budem srećan. Osećam se mnogo lepše i zdravije, imam više samopouzdanja u svakom smislu - napisao je pevač.

Ugradio balon u želudac

Pre operacije želuca pokušavao je na različite načine da reguliše telesnu težinu. Najpre je ugradio balon u želudac, ali taj zahvat nije dao željene rezultate.

-Ugradio sam balon, ali mi nije pomogao, pa sam ga izvadio. Nakon toga sam trenirao i doveo liniju u red, pa sam opet ispao budala i otišao da skinem višak kože. Bez veze sam napravio rez od kuka do kuka, a onda sam se ponovo ugojio jer nisam mogao da treniram. Sada vodim računa i o ishrani. Zbog praznika sam odložio treninge, ali se posle praznika vraćam - rekao je ranije Sloba.

Na kraju je pokušao da smrša uz pomoć napornih treninga i korigovane ishrane, ali mu taj plan, očigledno, nije doneo željene rezultate, pa se ipak odlučio za ozbiljniji hirurški zahvat.

Izbačen iz aviona, pa završio u "Lazi Lazarević"

Podsetimo, prema navodima medija, pre nekoliko dana je izbačen iz aviona kojim je trebalo da otputuje u Cirih, gde je imao zakazan nastup.

Navodno je bio pod dejstvom alkohola, zbog čega je reagovao kapetan leta i naredio da pevač bude udaljen iz aviona.

Obezbeđenje aerodroma sprovelo ga je do izlaza iz zgrade nakon što je izveden iz letelice.

Nakon toga, Sloba je potražio lekarsku pomoć u Urgentnom centru, a potom je prebačen na VMA radi ispiranja želuca, pisao je Kurir.

Sa VMA je, prema pisanju medija, prebačen u psihijatrijsku bolnicu Laza Lazarević, gde je zadržan zbog terapije za anksioznost koju koristi, a koja ne bi smela da se kombinuje sa alkoholom.

Zbog toga će naredni period provesti pod nadzorom lekara.

U bolnici ga redovno posećuje supruga Jelena, koja je završila težak fakultet i razvila uspešan biznis u Beogradu, koja je zbog stresa i celokupne situacije prethodne večeri završila na infuziji.