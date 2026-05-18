Luna Đogani i Marko Miljković danas slave 5 godina braka, a tim povodom su se i javno oglasili.

Jedno drugom su čestitali godišnjicu objavivši zajedničku footgrafiju sa putovanja iz Turske.

- Pet godina braka sa mojom damom - poručio je Miljković.

Kako zarađuju Luna i Marko?

Marko Miljković je jednom prilikom govorio na koji način se zarađuje novac na Jutjubu.

- Zarada na Jutjubu zavisi od mnogo faktora, od pregleda, ali i od starosnog uzrasta onih koji vas gledaju. Ako vas, na primer, gleda mlađa populacija, manje ćete zaraditi nego ako vas gleda starija populacija, koja zarađuje - ispričao je Marko i objasnio da Jutjub ima algoritam koji prepoznaje karakteristike onog ko gleda kanal, kao i da li ta osoba kupuje na internetu.

- Algoritam sve prepozna i na osnovu toga vam daje manju ili veću zaradu, a zarade se za npr. milion pregleda kreću od 200 do 2.000 evra mesečno. To zavisi i od meseca u godini. Na primer, pregledi su više plaćeni krajem godine nego u januaru ili februaru. Osim pregleda, ljudi zarađuju i preko sponzorstava, a zarade od toga mogu biti fiksne ili regulisane na drugi način, kako je već definisano ugovorom - rekao je tada Marko.

BONUS VIDEO: