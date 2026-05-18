Prostor ispod kreveta mnogi doživljavaju kao praktično rešenje za odlaganje stvari koje trenutno ne koriste. Dovoljno je da kutije, kese ili sezonske predmete samo gurnete ispod i soba odmah deluje urednije. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ova navika može doneti više štete nego koristi — od nakupljanja prašine i vlage do stvaranja idealnih uslova za insekte i grinje.

Osim što utiče na higijenu doma, nepravilno skladištenje može dovesti i do oštećenja predmeta koje pokušavate da sačuvate. Prostor ispod kreveta je najčešće mračan, slabo provetren i sklon skupljanju prašine, zbog čega mnoge stvari vremenom propadaju.

Papir, tekstil i koža najosetljiviji

Predmeti od papira i kartona među prvima stradaju u ovakvim uslovima. Kutije za obuću, dokumenta, fotografije ili časopisi lako upijaju vlagu i prašinu, što dovodi do njihovog oštećenja. Uz to, papir može privući i insekte poput moljaca ili bubašvaba.

Slično važi i za tekstil. Ćebad, jastuci i posteljina brzo skupljaju prašinu i grinje, što može biti problem za osobe koje imaju alergije. Stručnjaci zato savetuju čuvanje u vakuum kesama ili dobro zatvorenim kutijama.

Kožni predmeti, poput torbi i obuće, takođe nisu bezbedni — prašina i promenljiva vlaga mogu dovesti do isušivanja i pucanja materijala. Najbolje rešenje su plastične kutije sa poklopcem.

Elektronika nikako ispod kreveta

Elektronski uređaji su posebno rizični za ovakvo skladištenje. Prašina može oštetiti unutrašnje komponente, a toplota i zatvoren prostor povećavaju rizik od pregrevanja baterija, pa čak i kratkog spoja.

Veliki predmeti i dodatni problemi

Glomazne stvari poput rezervnih dušeka ili velikih kutija mogu dodatno otežati korišćenje prostora. Njihovo često izvlačenje može opteretiti leđa, ali i dovesti do oštećenja predmeta.

Kako pravilno koristiti prostor ispod kreveta

Ako već morate da koristite ovaj prostor, važno je da ga organizujete na pravi način. Najbolje su hermetički zatvorene, po mogućnosti providne kutije, kako biste lako videli sadržaj.

Kontejneri sa točkićima mogu olakšati pristup i smanjiti fizički napor. Takođe, preporuka je da se ispod kreveta drže samo sezonske ili povremeno potrebne stvari.

Iako deluje kao jednostavno rešenje za višak stvari, prostor ispod kreveta lako može postati izvor nereda i prašine. Povremeno preispitivanje šta zaista treba da čuvate može doprineti urednijem i zdravijem domu.