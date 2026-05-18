Ako ste u potrazi za povoljnom nekretninom na planini, ovo imanje nadomak Divčibara zasigurno će privući vašu pažnju. U pitanju je kuća površine 100 kvadratnih metara, smeštena na placu od 27 ari, koji je ispunjen voćkama, a sve to može biti vaše za samo 24.000 evra. Ova kombinacija dostupne cene i prostornog potencijala retko se viđa na tržištu, što je razlog zašto je oglas odmah izazvao veliku pažnju i stotine komentara na društvenim mrežama.

Popularne planinske destinacije u Srbiji, poput Divčibara, postaju sve atraktivnije za kupce koji žele miran život ili vikend odmor u prirodi, a ponude poput ove pokazuju da se povoljne prilike i dalje mogu pronaći. Imanje se nalazi u selu Osečenica, na lako pristupačnoj lokaciji pored glavnog puta, što dodatno olakšava dolazak i odlazak, bez odricanja od planinskog mira.

Za cenu od 24.000 evra, novi vlasnik dobija ne samo kuću, već i dovoljno prostora za uređenje vrta, bašte ili dodatne rekreativne zone. Voćnjak na parceli nudi mogućnost da sami proizvodite sveže voće ili razvijete hobi koji pruža zadovoljstvo i korist tokom cele godine.

Pored same kuće i placa, dodatnu sigurnost pruža uredna dokumentacija i rešen imovinski status, što znači da se nekretnina vodi direktno na vlasnika sa udelom 1/1. Infrastruktura je takođe dostupna: oglas navodi trofaznu struju i priključak na gradsku vodu koji je već plaćen, čime se kupcu omogućava da bez dodatnih komplikacija započne život ili vikend boravak na ovoj lokaciji.

Zbog kombinacije pristupačne cene, velike površine i atraktivne lokacije blizu popularnog Divčibara, ovakve nekretnine retko ostaju dugo na tržištu. Ako tražite miran kutak u planinskoj prirodi, sa svim pogodnostima potrebnim za svakodnevni život, ovo imanje predstavlja sjajnu priliku koju ne biste smeli propustiti, pišu Jeftine nekretnine Srbija.