Potraga za telom Aleksandra Nešovića Baje (48), koji je zverski likvidiran 12. maja na Senjaku, podignuta je na najviši državni nivo, a u potragu su se pored Žandarmerije zvanično uključili i pripadnici Vojske Srbije!

Ovo je jutros potvrdio direktor policije Dragan Vasiljević, otkrivajući šokantne detalje sa terena: lociran je štek-automobil koji krije jezive dokaze o pokušaju ubica da hemijskim sredstvima unište biološke tragove i krv žrtve.

Za to vreme, Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za 10 osoba osumnjičenih za učešće u ovom brutalnom ubistvu i njegovom prikrivanju. Među onima koji su poslati iza rešetaka nalazi se i sada već bivši načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić, dok je jedinoj uhapšenoj ženi u ovom slučaju, Danki V., supruzi ,navodnog, direktnog izvršioca Saše Vukovića zvanog Boske (48), određen kućni pritvor sa nanogicom.

Direktor policije Dragan Vasiljević izneo je u uključenju za TV Prva najnovije, dramatične podatke o pretrazi terena i radu istražnih organa na Jarkovačkom jezeru kod Inđije.

"Srpska policija u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu intenzivno radi na rasvetljavanju ovog događaja, teškog krivičnog dela, i svi resursi ministarstva i direkcije policije su usmereni na pronalaženju, eventualno pronalaženju tela nestalog lica. Mi smo u prethodnim danima vršili intenzivnu pretragu terena, angažovani su resursi direkcije policije, ministarstva unutrašnjih poslova. Od jutros smo na ovu aktivnost uključili i pripadnike Vojske Srbije, tako da je veliki bagel pripadnika Srpske žandarmerije, specijalne antiterorističke jedinice Vojske Srbije, uprave kriminalističke policije, angažovan na pretrazi terena, pretrazi akvatorija, pretrazi jezera u okolini Beograda i u cilju pronalaska eventualno lica koje se traži", naveo je Vasiljević.

Vasiljević je naglasio da je policija u prethodnim danima uspela da obezbedi izuzetno čvrste materijalne dokaze, koji potvrđuju da se dogodio stravičan zločin i pored toga što telo još uvek nije izvučeno.

"U prethodnim danima pronađeno je dosta novih materijalnih tragova, dokaza. Između ostalog, pronađeno je i putničko motorno vozilo marke Hjundai, za koje osnovano sumnjamo da je korišćeno od strane lica koja su lišena slobode i koja se nalaze u pritvoru prilikom izvršenja ovog krivičnog dela. U vozilu je pronađen veliki broj materijalnih tragova: hirurške rukavice, veći broj boca sone kiseline. U vozilu pronađena je i jedna hauba koja ne pripada tom vozilu, na kojoj se nalazi tečnost crvene boje za koju pretpostavljamo da se radi o krvi, i tako dalje, i tako dalje. Više se vrše potrebne biološke, toksikološke i sve druge analize", kazao je Vasiljević, izražavajući nadu da će slučaj u periodu ispred nas biti potpuno razrešen.

Direktor policije se osvrnuo i na učešće visokih funkcionera i aktivnih policajaca u ovom mafijaškom ubistvu, prokomentarisavši najave predsednika Aleksandra Vučića o donošenju novih zakona. Vasiljević poručuje da se pravila unutar MUP-a menjaju iz korena kako se ovakva bruka nikada više ne bi ponovila.

"Mi intenzivno radimo na pripremi promena određenih zakonskih i podzakonskih akata. U policiji smo formirali jednu radnu grupu koja radi na promeni Kodeksa policijske etike i pravilnika o načinu ponašanja i ličnom izgledu policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, koji između ostalog se bave i ovom materijom. A takođe, kao što znate, u toku je izrada novog zakona o unutrašnjim poslovima", kazao je on i dodao da se predlog zakona trenutno nalazi na analizi u Evropskoj komisiji.

Ključna izmena zakona odnosi se upravo na policajce koji sarađuju sa podzemljem i obezbeđuju kriminalce:

"U sklopu samog novog zakona o unutrašnjim poslovima, u jednom članu, kroz izmene tog člana precizirali smo odredbu koja nedvosmisleno kaže da lica, pripadnici službi bezbednosti, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, koji se bave nespojivim poslovima sa službenom dužnošću, a između ostalog bave se obezbeđenjem lica iz kriminogene sredine, mera koja se izriče u tom slučaju obavezno će biti prestanak radnog odnosa. Do sada je i taj član zakona postojao, ali su mere bile od do. Različite mere su mogle biti izrečene, a mi smo sada precizirali da je mera koja proističe, ako se dokaže da je tako radio, obavezan prestanak radnog odnosa."

Vasiljević je potcrtao da "99 i više posto" policajaca časno obavlja svoj posao, ali da je očigledno da ima i onih koji zloupotrebljavaju ovlašćenja. On je razjasnio šta policajci smeju da rade u privatno vreme, a šta je strogo zabranjeno:

"Postojeće zakonske odredbe dozvoljavaju pripadnicima MUP-a i policije da se bave i nekim drugim poslovima, nekim dodatnim delatnostima. Na primer, naučno-istraživačkim radom. Da se bave poljoprivredom. Imamo mnogo ljudi koji, naši pripadnici imaju poljoprivredna gazdinstva, pa neće prestati da se bave poljoprivredom. I tako dalje, sportskim aktivnostima. Imamo vrhunske sportiste. Ali nikako to ne znači da može zloupotrebiti svoja zakonska ovlašćenja i u tim poslovima. Znači, ne mogu službenu značku koristiti za dodatni posao. Mogu je koristiti samo za ono što mi je u nadležnosti dok sam policijski službenik, odnosno dok radim policijski posao. Za ove druge delatnosti ne mogu upotrebljavati, da ne kažem zloupotrebljavati, službenu značku i sva ovlašćenja koja pripadaju policijskom službeniku", zaključio je Vasiljević.

23:00 – Poziv bivšeg načelnika (Mamac): Aleksandar Nešović Baja dobija telefonski poziv od tadašnjeg načelnika beogradske policije Veselina Milića. Milić sedi u restoranu "27" na Senjaku sa Sašom Vukovićem Bosketom i Mariom S. Poziva Baju da dođe kako bi navodno raspravili nesuglasice i sukobe koje je imao sa Bosketom, i daje mu ključnu, kobnu sugestiju: "Dođi sam, nemoj da vodiš svoje obezbeđenje", garantujući mu bezbednost svojim autoritetom.

23:15 – Sumnja ispred restorana: Baja stiže pred restoran u svom vozilu. Međutim, uočava automobile koje koriste njegovi suparnici. Shvata da je u pitanju potencijalna zamka, menja plan i odlučuje da ode. Telefonom poziva svog bliskog prijatelja V.B. i obaveštava ga da se sklanja sa mesta događaja bez ulaska u restoran.

23:25 – Fatalni poziv i povratak: U tom momentu Baju na telefon direktno poziva Saša Vuković Boske. Nakon kraćeg razgovora, uspeva da ga ubedi da se vrati. Baja donosi odluku koja će ga koštati života – posle desetak minuta okreće automobil, ulazi u restoran "27" potpuno sam i seda za sto sa Milićem, Bosketom i Mariom S.

23:45 – Unos oružja i egzekucija: Dok za stolom traje verbalna rasprava, u objekat stiže Bosketova supruga, Danka V. Ona neovlašćeno i neprimetno u restoran unosi pištolj NN marke. Oružje predaje Mariu S., a ovaj ga odmah prosleđuje Boskeu. Nekoliko sekundi kasnije, Saša Vuković Boske poteže oružje i ispali više hitaca direktno u pravcu Aleksandra Nešovića, ubivši ga na licu mesta, čime je direktno ugrozio i živote svih ostalih gostiju u restoranu.

00:15 (13. maj) – Filmsko bekstvo i "štek" u Pazovi: Nakon pucnjave, telo žrtve je sklonjeno pomenutim "hjundaijem". Ulogu pomagača preuzima Dejan S. (50) koji ubice seda u svoj automobil i započinje beg preko Šapca i jezera Dobrodol, do Stare Pazove. Prilikom hapšenja kod njih je pronađeno 10.000 evra u kešu, regularni pasoš Srbije na ime Saše Vukovića Boskea, ali i još jedna putna isprava Bosne i Hercegovine na njegovo ime, kao i dokumenta na ime Mario S. i luksuzni "Audi Q8".

Ime Aleksandra Nešovića Baje dobro je poznato u krugovima beogradskog podzemlja, ali i u policijskim evidencijama.

Visokopozicionirani član Kekine grupe: Prema operativnim podacima bezbednosnih službi, Nešović je važio za odanog i uticajnog člana ozloglašene kriminalne grupe Dejana Stojanovića Keke sa Novog Beograda. Ova ekipa važila je za jednu od najbrutalnijih formacija u istoriji srpskog podzemlja.

Izuzetna mera opreza: Baja je godinama važio za čoveka koji paranoično vodi računa o svojoj bezbednosti. Kretao se isključivo sa privatnim obezbeđenjem i u blindiranim vozilima. Ipak, kobne večeri uništen je jedinim oružjem na koje nije imao odgovor – izdajom visokih policijskih funkcionera u koje je verovao.

Pored smenjenog i uhapšenog bivšeg načelnika Veselina Milića, iza rešetaka se u sklopu ove istrage nalaze još trojica aktivnih policijskih službenika – Boban M. (41), Savo S. (33) i Petko P. (46) – kao i pomagači civili Nenad L. (50) i Vuk Š. (21). Svi resursi UKP-a i SBPOK-a ostaju na terenu do potpunog pronalaska tela i okončanja forenzičkih analiza.

