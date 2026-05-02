Bogdana Ražnatović u maju mesecu 2024. godine rodila je trećeg sina, kome su ona i njen suprug Veljko Ražnatović dali predivno ime Isaija.

Bebac ima više od tri kilograma, a mama se kao i prethodna dva puta porodila carskim rezom.

Upravo zbog trećeg carskog reza, doktori su savetovali Bogdani i Veljku da imaju još samo jedno dete.

Naime, Ražnatović je u velikoj ispovesti rekao da Bogdana po savetu lekara sme još jednom da ostane trudna, što će biti 4. put, jer bi sve drugo bilo rizično.- Ona će sada treći put ići na carski rez i mi možemo još jedno dete da imamo. Fizički, ona ne bi smela više da ostaje trudna, tako da... - rekao je Veljko.

"Ovo je sve od Boga, sva tri sina"

- Ovo je sve od Boga, sva tri sina . Ništa nismo veštački, ni ovo... Nismo znali šta je, kako je Bog rekao tako je i bilo. Ja se nadam da će četvrto... Mislim, mi ćemo sad malo napraviti pauzu jer smo u ludilu totalnom... (smeh)

- Ali, nadam se stvarno da će četvrto dete biti devojčica i da će biti tatina princeza najmlađa. Biće i neka razlika između svih njih i tako - priznao je Ražnatović u februaru 2024. u podkastu Informera.

BONUS VIDEO: