Sredinom februara meseca prošle godine, Jelena Karleuša , ostala je bez Instagram profila koji je brojao čak dva miliona pratilaca, a s obzirom na to da je pop diva imala brojne saradnje i sponzore koji su za objave davali hiljade i hiljade evra, pevačica je na velikom gubitku.

Kako su mediji ranije pisali, pevačica je 2023. godine ponovo postala zaštitno lice jednog od najpoznatijih svetskih brendova za onlajn prodaju garderobe i modnih dodataka po pristupačnim cenama.

Ona je s tom kompanijom potpisala unosan ugovor, pa je za jednu Instagram objavu dobijala čak 15.000 evra. Ova svota je JK automatski stavila na prvo mesto po zaradi od objava na Instagramu, i to ne samo kod nas nego i u regionu.

Zarađivala i vrtoglavih 75.000 evra

Kako je Kurir tada objavio, ona je za mesec dana saradnje zarađivala i vrtoglavih 75.000 evra, čime je definitivno prešla igricu.

- Jelena je sa ovim brendom sarađivala i pre nekoliko godina. Za razliku od ostalih pevačica, koje mahom reklamiraju samo domaće brendove, ona je ponovo postala zaštitno lice jednog od najpoznatijih svetskih brendova za onlajn prodaju garderobe i modnih dodataka. Ljudi koji stoje iza ove najuspešnije prodavnice odeće na Instagramu imali su želju da ih reklamira upravo Jelena, pa su brzo postigli dogovor o svim detaljima. Sve je dogovoreno početkom godine. Ona se od sredine januara na svom profilu u njihovoj garderobi slikala pet puta. Pošto je za jednu objavu na zidu plaćena 15.000 evra, lako se dolazi do računice od vrtoglavih 75.000 evra za manje od mesec dana. Inače, pre nekoliko godina je bila plaćena do 10.000 evra po objavi - ispričao je tada izvor.

Sagovornik je istakao da ovo ne treba nikoga da čudi s obzirom na to da je Jelena najpraćenija javna ličnost sa estrade na ovim prostorima, a ona je i sama tada na svom Instagram storiju potvrdila da je zaštitno lice tog poznatog brenda i da je za to plaćena, ali nije otkrila o kojoj sumi se tačno radi.

