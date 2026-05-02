Odluka o normalizaciji je doneta nakon što su ukinute mere predostrožnosti koje su bile uvedene 28. februara, na početku američko-izraelskog rata protiv Irana, prenosi Rojters.

Ovaj potez je usledio nakon sveobuhvatne procene operativnih i bezbednosnih uslova u koordinaciji sa relevantnim entitetima, navodi se u saopštenju Generalne uprave civilnog vazduhoplovstva UAE.

Tokom eskalacije sukoba u regionu, američko-izraelskim napadom na Iran, brojne svetske avio-kompanije privremeno su obustavile ili preusmerile letove ka Bliskom istoku, uključujući i rute koje prolaze kroz vazdušni prostor u blizini Irana.

Iz bezbednosnih razloga, pojedini letovi su otkazivani ili su koristili alternativne koridore, što je dovelo do produženja trajanja putovanja i poremećaja u globalnom avio-saobraćaju.

Veliki međunarodni prevoznici donosili su odluke u hodu, prateći preporuke nadležnih vazduhoplovnih i bezbednosnih institucija, dok su putnici bili suočeni sa čestim promenama rasporeda i neizvesnošću. Aerodromi u regionu beležili su smanjen obim saobraćaja, a pojedine kompanije su čak potpuno suspendovale letove ka pojedinim destinacijama dok se situacija ne stabilizuje.

Normalizacijom prilika i ukidanjem mera predostrožnosti, očekuje se postepeni povratak redovnih linija, kao i stabilizacija avio-saobraćaja u regionu. Nadležni ističu da će i dalje pažljivo pratiti bezbednosnu situaciju kako bi se pravovremeno reagovalo u slučaju novih rizika.