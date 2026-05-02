Mnogi požari, koji su buknuli u sredu i četvrtak, zahvatili su područja koja se koriste za vojnu obuku, uključujući i artiljerijski poligon na jugu zemlje.

Holandske vlasti, suočene sa vanrednom situacijom, zatražile su pomoć putem Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, na šta su Francuska i Nemačka odgovorile slanjem pomoći.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunez naveo je u objavi na mreži X da je Pariz poslao 41 pripadnika civilne zaštite i 10 vozila.

Iz Nemačke je upućeno ukupno 67 vatrogasaca, 21 vozilo i tri prikolice, saopštila je vatrogasna služba iz Bona.

Portparol holandske vojske, major Majk Hofman, potvrdio je u petak da su „vojni poligoni bili u upotrebi u trenutku izbijanja požara“.

On je dodao da je u toku istraga koja ispituje „da li postoji veza između vojnih aktivnosti i izbijanja požara“.

Načelnik holandskih oružanih snaga izjavio je u četvrtak da su uvedene dodatne mere opreza na terenima za obuku zbog suše koja trenutno pogađa zemlju.

Ipak, dodao je da vojne vežbe neće biti obustavljene.