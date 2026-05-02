Snage bespilotnih sistema (SBS) Oružanih snaga Ukrajine pogodile su četiri ruska aviona, konkretno, Su-57 i Su-34, na aerodromu "Šagol" u Čeljabinsku u Ruskoj Federaciji, na oko 1.500 kilometara od ukrajinske granice.

O tome je komandant SBS Robert Mađar Brovdi izvestio na Fejsbuku i objavio video.

"Slobodoljubive ukrajinske ptice 1. OC SBS-a su 25. aprila 2026. godine učinile posetu učtivosti vojnom aerodromu 'Šagol' u Čeljabinsku, RF", istakao je Brovdi.

Šta je sve uništeno?

Prema njegovim rečima, kao rezultat satelitske dozvidnice, Generalštab je potvrdio pogotke najmanje tri sredstva dubokog udara sa različitim stepenima oštećenja na sledećim avionima: dve jedinice lovaca Su-57, lovca-bombardera Su-34 i jednog aviona nepoznate modifikacije.

"Lov na višenamenske lovce-bombardere Su-34 i lovce pete generacije Su-57 ima kritičan značaj za smanjenje udarnog potencijala protivnika. Su-34, kao osnovna udarna platforma, sposobna je da nosi širok spektar vođenih bombi i raketa, nanoseći udare po kritičnoj infrastrukturi, vojnim objektima i civilnim ciljevima sa rastojanja do 1.000 km", informisao je Brovdi.

Prema njegovim rečima, svaki uništeni Su-34 znači smanjenje broja avio-udara, očuvanje života civilnog stanovništva i smanjenje opterećenja na sisteme PVO.

"Su-57, kao najsavremeniji ruski lovac sa tehnologijama smanjene uočljivosti, predstavlja posebnu pretnju za avijaciju i sistemima protivvazdušne odbrane", primetio je Brovdi.

Orijentaciona cena jednog Su-34 iznosi 35–50 miliona dolara. Vrednost Su-57 je 100–120 miliona dolara po jedinici. Drugim rečima, šteta bi mogla da iznosi 270 do 340 miliona dolara.