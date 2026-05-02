Jovana Jeremić je po struci je diplomirani pravnik, a diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Osnovne studije je završila sa visokim prosekom 9.34, dok je master studije, koje je završila 2014. godine, krunisala prosekom 9.25.

Prisećajući se studentskih dana dok je pokazivala diplomu sa osnovnih studija, voditeljka Jovana Jeremić je izjavila: "Koliko uspomena bude ove diplome, koliko je suza, bubuljica i znojenja bilo".

Ona je tom prilikom istakla da voli da nervira „kvazi intelektualce” koji imaju diplome privatnih fakulteta, a kojih je sramota da to priznaju.

- Prva sam koja maše diplomom državnog fakulteta i mahaću do smrti, mahali bi i oni kad bi imali sa čim. U tome je problem, ne maše se privatnim fakultetom, nego samo državnim - oštro je poručila Jovana Jeremić.

