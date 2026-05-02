Bela Dejvis (21), mlada majka iz Juta, već ima troje dece i otvoreno govori o izazovima ranog roditeljstva, ali i o tome kako je uspela da negativne komentare pretvori u motivaciju.

Zajedno sa partnerom i verenikom Risonom Robisonom, Bela odgaja troje mališana – Polaris (3), Kentaurija (2) i Slejda (11 meseci). Njena životna priča izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, gde su se nizale i kritike i podrška.

Bela je prvo dete dobila sa samo 17 godina, u veoma teškom periodu života. U tom trenutku živela je sa majkom u skromnim uslovima, a nedugo pre toga izgubila je oca. Umesto da odustane, odlučila je da preuzme kontrolu nad svojim životom.

„Suočili smo se sa mnogo osuda i ljudi su nas često potcenjivali, ali nas je to samo dodatno motivisalo da radimo više“, kaže ona. Uprkos komentarima poput „tvoj život je gotov“, Bela veruje da je majčinstvo za nju zapravo novi početak.

Njen partner i ona brzo su se osamostalili i počeli da grade stabilan život za svoju porodicu. Umesto da se fokusira na negativne komentare, Bela ih koristi kao podsticaj za napredak.

„Na uvrede samo odmahnem rukom ili se nasmejem“, priznaje. Dodaje da su joj upravo kritike pomogle da postane jača i odlučnija.

Iako je posvećena majčinstvu, Bela ne odustaje od svojih snova. Još od detinjstva želi da postane astronaut, i ističe da planira da nastavi školovanje i karijeru uprkos obavezama koje ima kao mlada majka.

Njena priča pokazuje da životni put ne mora da izgleda isto za sve i da čak i u teškim okolnostima može postojati prostor za napredak i ostvarenje ciljeva.