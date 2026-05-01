Bogdan Rodić, otac Bogdane Ražnatović i tast Veljka Ražnatovića, svojevremeno je progovorio o najmlađoj naslednici.

Kako je tada Bogdan naveo, nije ni sanjao da će Veljkova i Bogdanina veza biti za ceo život.

Uprkos tome, odmah je skrenuo pažnju Cecinom sinu na to kakva je njegova mezimica.

"Bogdana je kućevna i sposobna devojka"

- Možda on dečko nije imao takvu devojku pre. Možda je imao drugih devojaka, ali verovatno on to u Beogradu nije mogao videti. Bogdana je kućevna i sposobna devojka. Porodična je, ceni prave vrednosti - rekao je Bogdan za Alo.

Kasnije se ispostavilo da je Veljko upravo takvu ženu i želeo. Bokser je, naime, uvek isticao da želi veliku porodicu sa mnogo dece kojima će usaditi prave vrednosti i tradiciju.

