Bokser Veljko Ražnatović ostvario je još jednu pobedu u svojoj profesionalnoj karijeri.

U Moskvi, u "Bupas džimu", savladao je velikog rivala Jurija Kašinskog (22-5-0) nakon šest rundi žestoke borbe.

Ovim trijumfom Ražnatović bi mogao da napreduje među 30 najboljih boksera sveta u kruzer kategoriji, što mu otvara vrata za naredne velike mečeve.

Ovo se smatra jednom od značajnijih pobeda u njegovoj dosadašnjoj karijeri, a tim povodom oglasila se i njegova majka, muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović.

-Prvak - napisala je ona na Instagramu, ne krijući oduševljenje.

Inače, njegov najstariji sin Željko takođe pokazuje interesovanje za boks.

Već trenira uz oca, koji ga uvodi u osnovne tehnike i vežbe, a nedavni snimci pokazuju da sve ozbiljnije pristupa treninzima.