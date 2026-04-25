Bokser Veljko Ražnatović ostvario je još jednu pobedu u svojoj profesionalnoj karijeri.
U Moskvi, u "Bupas džimu", savladao je velikog rivala Jurija Kašinskog (22-5-0) nakon šest rundi žestoke borbe.
Ovim trijumfom Ražnatović bi mogao da napreduje među 30 najboljih boksera sveta u kruzer kategoriji, što mu otvara vrata za naredne velike mečeve.
Ovo se smatra jednom od značajnijih pobeda u njegovoj dosadašnjoj karijeri, a tim povodom oglasila se i njegova majka, muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović.
-Prvak - napisala je ona na Instagramu, ne krijući oduševljenje.
Inače, njegov najstariji sin Željko takođe pokazuje interesovanje za boks.
Već trenira uz oca, koji ga uvodi u osnovne tehnike i vežbe, a nedavni snimci pokazuju da sve ozbiljnije pristupa treninzima.
