Danijela Rodić, majka Bogdane, Bojane i Nataše, našla se u žiži interesovanja pre nekoliko godina kada se njihova ćerka Bogdana Ražnatović udala za sina naše najuspešnije folk zvezde Cece Ražnatović.

Nedugo zatim i njihova druga naslednica Bojana uplovila je u vezu, a potom i u brak sa Mirkom Šijanom, sinom folk pevačice Goce Božinovske.

Od tada porodični odnosi svih Rodića, te njihovih ćerki Bojane Šijan i Bogdane Ražnatović intrigiraju domaću javnost, a budući da majka Bogdane Ražnatović ima samo reči hvale za zeta Veljka je donedavno živeou Titelu u tazbini, mnoge je zanimalo kako je tašta Danijela prihvatila drugog zeta Šijana koji sa suprugom Bojanom živi u vili u Surčinu i za razliku od Veljka, ostao je u kući u kojoj je odrastao.

Naime, tašta obožava i zeta Mirka, a tome svedoči činjenica da se Gocin sin uključio u biznis koji nema veze s muzikom.

- Uvek sam za pošten posao. To je moja porodica i naravno da ću pomagati, ali nisam zvanično zaposlen u firmi moje supruge i njenih roditelja - izjavio je Mirko, pa dodao:

- Moja tašta i njen suprug, moj tast, toliko su vredni i radni da je to neverovatno. Ja takve ljude, verujte mi, nisam upoznao u svom životu. Ništa im nije teško, a, naravno, šta god treba, tu sam da im pomažem - poručio je Šijan, koji ima podršku i pomoć svoje majke Goce oko čuvanja njegovih i Bojaninih sinova.

Danijela ne krije koliko je ponosna

Sve u svemu, majka Bogdane Ražnatović podnako voli oba zeta, i Veljka i Mirka i ne krije koliko je ponosna jer su obojica skromni i vredni, a mogli su da budu bahati i umišljeni jer potiču iz imućnih porodica, a majke su im velike zvezde.

Mnogi su mislili da joj je Veljko malo draži jer živi u Titelu u kući porodice Rodić koja je pripala Bogdani nakon udaje i deo je njenog miraza, pa njega viđa češće, Danijela tvrdi da ne razdvaja zetove i da ih ceni podjednako.

