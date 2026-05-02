Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem "Pronađi me" za hitno obaveštavanje javnosti nakon nestanka petnaestogodišnje Dunje Necić iz Novog Sada, devojčice sa posebnim potrebama, koja je nestala 29. aprila 2026. godine, a građanima su u međuvremenu su počele da stižu i SMS poruke građanima širom Srbije.

Kako je ranije saopšteno, Dunja Necić se tog dana udaljila iz Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Dr Milan Petrović" u Ulici Bate Brkića u Novom Sadu, nakon čega joj se gubi svaki trag.

Prema dostupnim informacijama, Dunja je poslednji put viđena 1. maja oko 19 časova u Inđiji, na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana.

Policija apeluje na javnost da pomogne u pronalasku nestale devojčice i da prijavi svaku informaciju koja bi mogla biti od značaja.

Kako je navedeno u opisu, reč je o devojčici visine oko 160 centimetara, crne kose do ramena, srednje građe. U trenutku nestanka na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne "Nike" patike.

Policija apeluje na građane da, ukoliko imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u pronalasku Dunje Necić, odmah kontaktiraju najbližu policijsku stanicu ili pozovu brojeve 192 i 064/8924059.

Sve informacije u vezi sa potragom dostupne su i na zvaničnom sajtu sistema "Pronađi me": pronadjime.mup.gov.rs

Podsetimo, u okviru iste potrage traga se za još jednim maloletnikom, Danijelom (15), koji je zajedno sa Dunjom nestao 29. aprila nakon što su, prema nezvaničnim informacijama, napustili školu rekavši da "idu do prodavnice", posle čega im se gubi svaki trag.

Sa njima je tada u društvu bio i njihov prijatelj Đorđe, koji je kasnije pronađen na naplatnoj rampi Beška, gde ga je locirao njegov brat Jovan Gavrilović.