Nada Obrić jednom je ispričala da je svojoj kućnoj pomoćnici svojevremeno smanjila platu.

- Primila sam jednu ženu koja radi kod mene i odmah sam joj rekla: "Da se nešto dogovorimo. Osnovno što moraš da zapamtiš jeste da ujutru, dok me ne čuješ u kupatilu, ne budiš me, sačuvaj me Bože! Tad kuvaš kafu i kad ja siđem, mora da me čeka kafa i med. Dok pijem tu kafu ne postoji niko i ništa na kugli zemaljskoj zbog čega ti možeš nešto da me pitaš! Gluvonema ti, gluvonema ja. Ako vidiš da je počela kuća da gori, nemoj slučajno meni da si rekla, za to vreme već možeš da pozoveš vatrogasce, dakle, ni u tom slučaju nemoj da me zoveš - ispričala je pevačica za Pink.

- Sutra ujutru se budim i vidim dve šolje kafe. Rekla sam joj: "Šta smo se juče dogovorile? Kome je ova kafa? Izvini, je l' smo mi postale drugarice, aman, ženska glavo?! Makni tu kafu i sad ćeš imati 20 odsto manju platu zbog ovoga" - nastavila je priču i dodala, da joj je ipak zaradu umanjila za 10 odsto - preostalih deset joj je oprostila zbog toga što ju je, kako Nada kaže, dobro imitirala i tada nasmejala do suza.

