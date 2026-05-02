Estradni svet zadesila je velika tuga kad je krajem aprila meseca preminula pevačica Marija Milenković, članica Barakuda benda u 48. godini.

Pevačica je iza sebe ostavila neutešnu porodicu i dvoje dece. Ona se poslednji put oglasila na instagramu 7. januara za Božić, a njena poruka tada je bila puna ljubavi. - Da malo više volite, jer poenta onoga što slavimo jeste ljubav - pisalo je opisu slike.

Podsetimo, Marija je sahranjena 28. aprila na groblju u Vrnjačkoj banji, a od nje su se oprostili brojni meštani koji su istakli koliko je bila voljena.

Od nje su s etakođe oprostile kolege ističući da nas je prerano napustila i pamte je kao izuzetno dobru i pozitivnu osobu.

Na društvenim mrežama su se mnogi oprostili od pevačice emotivnim rečima: „Marija, ostaješ u sećanju kao glas, osmeh i dobrota koja se ne zaboravlja. Neka ti je laka zemlja, a onima koji su te voleli neka ostane uteha što su te imali”.

BONUS VIDEO: