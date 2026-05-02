Poznata pevačica Emina Jahović okupila je svoje najbliže u jednom lokalu u Istanbulu, a među gostima je bila i Dušica Jahović Turkdžan (nekada Trninić).

Dušica je Eminina snajka, a njihov odnos je ranije izazivao mnogo pažnje i spekulacija u medijima.

Ona i Mirsad Turkdžan, pevačicin brat, venčali su se ranije u Novom Pazaru, nakon što su već dobili sina. Pojavljivale su se priče da Emina nije prisustvovala venčanju jer navodno nije podržavala snajku, ali se ispostavilo da je ceremonija bila skromna i bez pompe, a da Jahovićeva zapravo veoma voli snajku.

Pre braka, Dušica je prešla iz pravoslavlja u islam, što je, kako se ranije pisalo, izazvalo različite reakcije u porodicama. Ipak, sada smo imali priliku da je vidimo na proslavi njenog rođendana, gde je bila i pevačicina sestra Sabina.

Na fotografijama sa veselja vide se i Emina i njena majka, a poznato je koliko su njih dve bliske. Nedavno ju je angažovala kao promo lice za svoj brend, što dodatno pokazuje da su njih dve u odličnim odnosima.