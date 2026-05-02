Bane Mojićević (39), je nedavno prošao kroz buran period raskida nakon čega je uplovio u novi odnos.

Novu izabranicu krije od očiju javnosti, a pred njegov nedavni solistički kocnert je govorio o njoj.

- Moja devojka nije u tom fazonu da se o nama preterano priča i piše. Ovako je mnogo lepše kada je intima rezervisana samo za nas dvoje i mnogo smo srećniji. Da sam znao da će mi biti ovako, ranije bih se razveo. Bukvalno sam procvetao. I ne samo ja, rekao bih i da je mojoj bivšoj supruzi Milici svanulo. Oboje smo sada srećniji i zadovoljniji, a naš odnos je iskreniji i zdraviji - rekao je Bane svojevremeno.

Bio sa dve koleginice

Podsetimo, Bane je kao mladić bio zaljubljen u koleginicu Milicu Todorović, zabavljao se sa Milenom Ćeranić i kako kaže, nakon toga, sa koleginicama sa estrade nije imao emotivne veze.

- Milica Todorović i ja smo bili u platonskoj vezi. Zna se da sam imao vezu sa Milenom Ćeranić, ona se u tom periodu nije bavila profesionalno muzikom. Nisam imao emotivne veze ni sa jednom koleginicom više. Naravno da sam nastupao sa mnogo njih, ali privatno i emotivno ne - rekao je on.

BONUS VIDEO: