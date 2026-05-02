Goca Lazarević uživa u produktima svog dugogodišnjeg rada, a ne krije da joj život nije oduvek bio lagodan.

Svojevremeno je javno govorila o svojoj prošlosti i otkrila bolne detalje.

- Mnogi me pitaju da li sam zaljubljena, a ja ne lažem. Da sam zaljubljena, nisam, nemam emotivnog partnera. Zaljubljena sam u moj nov način muzike. U životu sam imala dve ljubavi i stvarno mislim da je to malo i da sam zaslužila još. Nisam imala samo dve veze, ali sam imala samo dve ljubavi. Svi znamo šta je to nešto, a šta je prava ljubav. Mnogo sam volela 1996. godine, a onda nas je on napustio. Od tada sam sakata, ali život ide dalje. Meni neko mora da se sviđa, da bude šamantan. Muškarac mora da me impresionira, da budem ponosna na njega. Moji vršnjaci mi mirišu na smrt - našalila se Goca u emisiji "Premijera Vikend specijal".

"Gastritis vučem od ranog detinjstva"

Podsetimo, Goca je jednom prilikom govorila o svojoj tužnoj životnoj priči.

- Preko nedelje smo mazali pašteticu i margarin na hleb. Nismo znali ništa drugo dok strina ne dođe. Otud i moj gastritis koji vučem od ranog detinjstva. Moram da kažem da nikada nismo bili gladni. Čokoladu smo kupovali jednom mesečno, ono malo životinjsko carstvo.

