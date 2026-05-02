Vest o iznenadnoj smrti Vidoja Ristovića , supruga voditeljke Nikoline Pišek , šokirala je i rastužila javnost 2022. godine, a danas je održan pomen na Novom groblju u Beogradu povodom četvrte godišnjice smrti istoričara umetnosti.

Pažnju prisutnih privukao je dolazak njegove prve supruge, koja se pojavila kako bi odala počast pokojniku. Ona je došla sa njihovom ćerkom.

Prema navodima izvora bliskih porodici, pomen je organizovan nekoliko dana uoči same godišnjice, a Nikolini Pišek, Ristovićevoj udovici, kako se saznaje, nije na vreme javljeno kada će pomen biti održan, zbog čega se nije pojavila na današnjem okupljanju, piše Kurir.

Oni koji su došli su u tišini i uz sveće odali poštu preminulom.

Podsećanja radi, Vidoje Ristović preminuo je 8. maja 2022.godine, a njegova smrt od tada je često bila tema interesovanja javnosti, ne samo zbog njegovog rada već i zbog porodičnih odnosa koji su povremeno dospevali u fokus medija.

Trinaest meseci trebalo je Nikolini da progovori o svemu što se dešavalo od trenutka kada je saznala da je njen suprug preminuo, piše Story.

– Nazvala me njegova majka, to je bilo u neke sitne noćne sate, ja igrom slučaja nisam spavala, ne znam zašto… rekla je: ‘Vido je umro’, a ja sam rekla: ‘Je li Vama dobro? Šta se događa Marija?’ Naprosto to neko vreme nisam procesuirala… – ispričala je voditeljki Tatjani Jurić u „Skip Or Beep“.

Kako su mediji pisali, Vidoje Ristović preminuo je tokom masaže, a tada se šuškalo da je maserka pored koje je umro zapravo njegova ljubavnica. Ove napise potvrdila je delimično i voditeljka:

– Bila je prisutna jedna ženska osoba u privatnom stanu, ja više ne znam ni kako se ona zove, toliko mi je to važno, koja je priznala da je bila u nekakvoj vezi s njim, a moj svekar je to formulisao kao masaža… Sve je jako čudno. Uglavnom, zdravstveni nalaz je potvrdio da je umro od zastoja srca – rekla je Nikolina i dodala:

– Pa manje više sve što je napisano je istina – priznala je Pišek.

– Bili ste verni jedno drugome – nastavila je voditeljka podkasta.

– Pa ja jesam - kratko i jasno je rekla Nikolina.

Ljubavnica Vidoja Ristovića nikada za medije nije govorila o svemu što se kobne noći dogodilo. Sada je ipak u medije isplivala fotografija izvesne D. B. za koju se smatra da je bila poslednja osoba sa kojom je Vidoje proveo vreme, a mnogi tvrde da je ona sušta suprotnost Nikolini.

