Amerikanci su krenuli u obaranje svih sekularnih režima u arapskim zemljama pre izvesnog broja godina, podseća predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

„Nisu uspeli u Alžiru – oborili su u Tunisu, u Libiji, u Egiptu, u Iraku još pre toga… A, zanimljivo je da nisu dirali nijedan feudalni režim u arapskom svetu. Samo sekularne režime koji su razvijali određene vrste demokratije. Nije to demokratija po evropskom ukusu, ali jeste za te arapske narode ono što su oni zahtevali, što su očekivali i čime su se obradovali“, kaže Šešelj za Informer TV.

Kako ističe, u Egiptu su Amerikanci oborili jedan sekularni režim koji je dugo trajao i doveli Muslimansku braću na vlast.

„I onda je tu bio priseban general Sisi i posle izvesnog vremena izvršio vojni udar, oborio Muslimansku braću, održao demokratske izbore na kojima je pobedio. Znači, ni arapske mase ne vole te fundamentaliste, te ekstremiste poput Muslimanske braće, protiv raznih drugih poput Al Kaide, Islamske države ili tako dalje“, tvrdi predsednik SRS.