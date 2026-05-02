Evrovizija 2026 će se održati u Beču od 12. do 16. maja, a našu zemlju na takmičenju predstavlja bend Lavina pesmom „Kraj mene“. Trenutno su na kladionicama na 23. mestu, prenosi Blic.

– Na Evroviziju ne idete samo da učestvujete, idete da ostavite trag. Da pokažete sigurnost, autentičnost i snagu. Opšte je mesto da su vrata već odškrinuta nečim drugačijem. Vi sada imate priliku da ta vrata širom otvorite, hrabrije, preciznije i još upečatljivije i bolje. Verujte u ono što nosite na sceni. Publika prepoznaje istinu, a vi je imate. Ne kalkulišite, idite do kraja, jasno, samouvereno. Ovo je vaš trenutak. Iskoristite ga. Uz vas smo - očekujemo najbolje. Srećno delegacijo - napisala je Sandra Perović urednica zabavnog programa RTS, na svom storiju i poželela im sreću.

„Rezultati kakvi budu biće“

Momci iz Lavina Benda nedavno su rekli da se ne opterećuju plasmanom.

– Nisu se slegli utisci i dalje mislimo da je sve ovo jako neverovatno za nas i nerealno i sama činjenica što treći sat radimo intervjue – priznali su momci nedavno.

Kada je reč o očekivanjima i samom takmičenju u Beču, bend ima vrlo jasan stav i ne brine o trenutnom stanju na kladionicama.

Mi idemo da sviramo kao i ovde, da se pokažemo, da pokažemo Srbiju, da prezentujemo metal žanr. Rezultati kakvi budu biće – jasni su članovi „Lavine“.

Nedavno su objavljene prognoze kladionica manje od dve nedelje pred prvo polufinale.

U top tri favorita za pobednika Evrovizije nalaze se Finska, Danska i Grčka.

