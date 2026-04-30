Pevačica Tea Tairović uslikana je u društvu svog supruga Ivana Vardaja prilikom ulaska u Policijsku stanicu na Novom Beogradu.

Domaći mediji kontaktirali su njen PR tim, koji je objasnio razlog dolaska, te su istakli da je ljubavni par posetio policijsku stanicu isključivo zbog izdavanja potvrde.

-Nema nikakve senzacije. Vadili su potvrdu radi izdavanja vize - poručili su kratko iz PR tima muzičke zvezde za Kurir.

Prva godina bračne zajednice

Tea je 24. aprila proslavila prvu godišnjicu braka sa svojim izabranikom, Ivanom.

Glamurozno venčanje održano je u jednom novosadskom dvorcu smeštenom na samoj obali reke.

Ambijent je izgledao kao iz bajke, gotovo kao scena iz holivudskih filmova, a prema snimcima koji su dospeli u javnost, proslava je bila veoma uspešna i trajala je do ranih jutarnjih časova.

Pevačica je želela da taj dan bude "samo njihov", pa je sudbonosno "da“" izgovorila u krugu najbližih prijatelja, članova porodice i saradnika.

"Znala sam da je pravi čovek za mene"

Nakon što je uplovila u bračne vode, otkrila je šta ju je privuklo kod partnera i koliko joj znači poštovanje svakodnevnih navika voljene osobe.

-Jako poštuje moje male rituale i nisu mu smešni ni glupi. Poštuje to da kada ustanem volim da gledam crtani. Čim otvorim oči, svako jutro, donese mi kafu i uključi crtani. To je meni najlepši deo dana i tu sam odmah znala da je to pravi čovek za mene - izjavila je nedavno pevačica.

