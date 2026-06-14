Anastasija Ražnatović se javno obratila majci Ceci koja danas proslavlja svoj 53. rođendan.

Na svom Instagram profilu Anastasija je objavila porodičnu fotografiju iz prošlosti na kojoj su ona i Veljko i prvo joj se obratila na španskom:

- Osećam se tako sjajno zbog tebe, i čak i da pokušam, ne bih mogla bez tebe. Sva moja sreća je zahvaljujući tebi, i ako umrem, vratiću se po tebe - napisala je Anastasija, pa dodala:

- Ćao, mama! Danas slavimo tebe i dan kada si došla na ovaj svet i želim da ti se zahvalim na nekoliko stvari. Hvala ti na svemu što si uradila zbog nas. Hvala što si uvek bila reč podrške, a ne osude. Hvala što si žrtvovala toliko toga iz svoje mladosti i života, zbog nas. Hvala što smo uvek bili prioritet iako bi to značilo da ti ispaštaš. Hvala za svaku brigu, neprospavanu noć i nesebičnu ljubav koju nam pružaš od dana kada smo rođeni. Hvala ti što si nas naučila pravim vrednostima i što smo izrasli u ljude kakvi smo danas.

"Hvala što si nas uvek okretala ka veri i Bogu"

- Hvala što si nas uvek okretala ka veri i Bogu. Hvala ti na svemu što jesi, što si bila i što ćeš biti. Radujem se svakoj novoj životnoj etapi koja nas čeka jer je sreća provoditi ovaj život zajedno sa tobom! Volim te zauvek i želim ti uvek da budeš srećna, a tvoja ćerka je za tebe uvek tu, znaš to! Srećan rođendan, mama! - napisala je Anastasija.

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