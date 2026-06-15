Predsednik Slovačke Peter Pelegrini ponovo je kritikovao Petera Mađara zbog njegovih izjava o Slovačkoj. Posebno ga uznemiravaju izjave u kojima mađarski političar Slovačku naziva "Felvidekom" (Gornja zemlja) ili tvrdi da je "Mađarska sama sebi sused".

- To nije dobra retorika - rekao je za "Joj24".

Naglasio je da želi da doprinese smirivanju slovačko-mađarskih odnosa i da takve izjave tome ne doprinose.

Pelegrini je rekao da Mađarove izjave vidi pre svega kao posledicu političkog neiskustva. Izrazio je nadu da nije reč o namernom pokušaju izazivanja tenzija između dve zemlje.

Takođe je kritikovao Mađarov odnos prema predsedniku Tamašu Šujoku.

Prema Pelegrinijevim rečima, razgovor o slovačko-mađarskim odnosima trebalo bi da se sa emotivnih poruka usmeri na praktična pitanja i konkretne argumente.

Cilj je, kako je rekao, da se spreči da međudržavni odnosi postanu tema predizborne kampanje i izvor nepotrebnih tenzija između dve zemlje.

(Dennik)